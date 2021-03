A confirmação da declaração automática do IRS por parte dos contribuintes que estejam abrangidos pelo IRS Automático e a entrega da declaração Modelo 3 do IRS nos termos gerais decorre de 1 de abril a 30 de junho. Desde 2018 que a entrega das declarações apenas pode ser feita por via eletrónica.

No Portal das Finanças estão disponíveis vários folhetos informativos relativos à campanha de IRS, nomeadamente sobre os principais prazos a considerar em 2021.

Este ano destaca-se o facto de o IRS Automático ter sido alargado aos trabalhadores independentes, prevendo-se que se estenda a 250.000 novos sujeitos passivos.

Além disso, é também na campanha do IRS de 2020 que irão ser liquidadas, pela primeira vez, as declarações de rendimentos dos sujeitos passivos que podem beneficiar do IRS Jovem, medida aprovada no Orçamento do Estado para 2020 como forma de

incentivar a qualificação dos mais jovens e de apoiar a sua integração na vida adulta e no mercado de trabalho após a conclusão dos seus estudos.

Os contribuintes abrangidos pelo IRS Automático e que durante o respetivo prazo de entrega não confirmem a declaração automática de IRS nem entreguem a declaração nos termos gerais verão, no final desse prazo, a declaração automática provisória tornar-se definitiva e ser considerada como a declaração entregue para todos os efeitos legais. Assim, isto significa que estes contribuintes não estão obrigados a efetuar quaisquer procedimentos, seja de confirmação da declaração automática, seja de entrega da declaração nos termos gerais.

O que fazer se tiver dúvidas na entrega da declaração de IRS

A Autoridade Tributária assegura um conjunto de instrumentos para apoiar os contribuintes que apresentem dúvidas a preencher e entregar a declaração do IRS, entre eles:

Um serviço e-balcão, através do qual os contribuintes podem colocar as suas questões no Portal das Finanças;

Um Centro de Atendimento Telefónico, disponível todos os dias úteis, entre as 9h e as 19h;

Vídeos tutoriais no Youtube sobre o preenchimento da declaração de IRS e, a partir do dia 5 de abril, a AT disponibilizará ainda um assistente virtual para responder a dúvidas através do Facebook Messenger;