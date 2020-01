O estado de emergência é frequentemente acionado em Itália após terramotos e intempéries, como ocorreu nas inundações recentes em Veneza, porque prevê um procedimento acelerado para mobilizar fundos e meios que a proteção civil utiliza montando estruturas de acolhimento.

A ativação do estado de emergência não é uma surpresa após o anúncio de quinta-feira à noite, pelo chefe do Governo, Giuseppe Conte, dos dois primeiros casos de coronavírus no país e a suspensão de todos os voos “de e para” a China a “título de precaução.

Itália é um dos cinco países europeus a confirmar casos da infeção viral. Depois de França, Alemanha, Finlândia e Itália hoje o Reino Unido confirmou dois casos.

O procedimento de emergência está agendado para seis meses, de acordo com os meios de comunicação italianos.

Aparentemente, o casal de chineses infetado chegou a Milão e depois foi para Roma, onde os sintomas da doença apareceram na quarta-feira.

O quarto de hotel foi selado e os dois turistas foram colocados em observação no hospital Spallanzani, em Roma, que é o estabelecimento de referência para doenças infecciosas em Itália.