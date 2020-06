As consultas prosseguem nos casos da Tailândia, da Austrália e da Nova Zelândia, indicou.

Quanto aos restantes países, o ministro disse que as medidas para levantar as restrições obrigatórias serão alargadas “passo a passo”, tendo em conta a situação da epidemia em cada país.

Dos 111 países incluídos na “lista negra”, o Japão só permite a entrada de pessoas que, por circunstâncias excecionais, como a morte de um familiar ou intervenção cirúrgica, tenham sido obrigadas a sair do país e que precisem de regressar ao local da residência habitual.

De acordo com o diário financeiro Nikkei, que citou fontes governamentais não identificadas, as pessoas oriundas dos Estados Unidos, China, Coreia do Sul e Taiwan provavelmente terão de esperar até ao outono.

China, Coreia do Sul e Taiwan são os países de onde vem o maior número de turistas para o Japão, mas as restrições vão ser levantadas progressivamente para pessoas do mundo empresarial e dos negócios.

A intenção do Governo japonês é exigir testes ao novo coronavírus a quem quiser entrar no Japão, antes de chegar ao país, e depois também nos terminais aéreos nipónicos, mas para isso conta com várias limitações.

O Nikkei adiantou que os aeroportos japoneses estão a realizar atualmente cerca de 950 testes diários.

As fontes citadas pelo Nikkei referiram que para permitir a entrada de pessoas oriundas dos Estados Unidos, China, Coreia do Sul e Taiwan, o Japão teria de aumentar a capacidade para efetuar cerca de dez mil testes diários nos terminais aéreos.

No ano passado, as autoridades nipónicas registaram, em média, 1.356 visitantes vietnamitas, enquanto da Tailândia foram 3.614.

Também em 2019, entraram no Japão, numa média diária, 26.286 visitantes chineses, 15.300 sul-coreanos e 13.399 de Taiwan, de acordo com dados oficiais.

Ao todo, o Japão recebeu, em 2019, uma média diária de 87.348 estrangeiros.

Até agora, o Japão registou cerca de 17.700 casos da covid-19 e 935 mortos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 450 mil mortos e infetou mais de 8,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.