“Temos pela frente um ano de grande exigência para o conjunto de forças da CDU onde é preciso combinar a luta em várias frentes nos planos social, político e institucional e, ao mesmo tempo, dar resposta às importantes batalhas eleitorais já marcadas para maio e outubro”, disse Jerónimo de Sousa em Portimão.

O líder comunista, que falava no encerramento do comício “Andar para trás não. Avançar é preciso!”, no auditório do Museu Municipal de Portimão, distrito de Faro, afirmou que a CDU “não prescinde da luta pela melhoria das leis laborais, ao contrário do que pretende o PS ao andar de mãos dadas com o PSD e CDS-PP”.

“São muitos os combates a travar nas mais diversas frentes, seja em defesa e valorização do Serviço Nacional de Saúde (SNS), seja em defesa de outros serviços públicos, como a educação, cultura, transportes e segurança social”, sublinhou Jerónimo de Sousa.

Perante uma assistência de cerca de centena e meia de militantes, o líder do PCP indicou que o SNS merece neste momento particular atenção, “ao ser objeto de uma perversa ação desestabilizadora das forças do capital e a braços com a falta de investimento (…) por uma política de obsessão do défice”.