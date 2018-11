A sala do plenário está preparada para a sessão solene, com os 230 deputados portugueses, com um figurino, ou cerimonial, idêntico ao das sessões solenes do 25 de Abril.

Na reunião de hoje, em que estarão o chefe do Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, discursam o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e João Lourenço.

São convidados ex-presidentes, ex-primeiros-ministros, presidentes dos tribunais superiores, a Procuradora-Geral da República e outras altas figuras do Estado português.