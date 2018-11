O português Jorge Viegas é candidato único à presidência da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), o mais alto cargo da modalidade a nível mundial, disse hoje à Lusa o antigo presidente da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP).

Jorge Viegas, de 61 anos, revelou ter recebido já a notificação oficial da desistência do único adversário na corrida eleitoral, o austríaco Wolfgang Srb.

"Recebi hoje o comunicado oficial, dizendo que o meu adversário desistiu por razões de saúde", revelou Jorge Viegas à agência Lusa, que poderá tornar-se o primeiro português a assumir o mais alto cargo da FIM.

Jorge Viegas deverá ser confirmado como sucessor do venezuelano Vito Ippolito, que presidiu àquele organismo durante três mandatos, na assembleia geral de 01 de dezembro, em Andorra.

"Tinha acabado de chegar da América do Sul, onde me encontrei com representantes de diversas federações, pelo que estava bastante confiante na vitória", frisou Jorge Viegas.

O português candidata-se pela segunda vez à presidência da FIM, depois de ter saído derrotado há quatro anos, por uma diferença de 20 votos, num total de 113 federações votantes.

Jorge Viegas é gestor e empresário, tendo sido fundador e presidente da Federação Nacional de Motociclismo, entretanto reconvertida em Federação de Motociclismo de Portugal, durante um total de 23 anos, divididos por dois períodos temporais.

Deixou a FMP há seis anos para assumir o cargo de presidente adjunto da FIM. Após perder as eleições, há quatro anos, afastou-se do dirigismo durante outros dois, regressando à FIM como vice-presidente, em 2016.

Jorge Viegas foi um dos fundadores da Federação Europeia de Motociclismo - presidida por Wolfgang Srb - e é membro do Comité Olímpico de Portugal.