A iniciativa “Dias Úteis no Singular: Saramago” é de entrada livre e decorrerá no Centro Cultural Chatka Zaka, um espetáculo a duas vozes e piano, onde o público também tem voz, anunciou hoje a produtora Associação de Ideias.

“Através da mistura do discurso direto de diferentes personagens, de diferentes livros, criando novas narrativas e conversas improváveis torna-se um desafio para quem conhece a sua escrita de ponta a ponta, mas também uma oportunidade para uma primeira abordagem para quem se inicia”, explica a associação.

Em palco estarão o pianista Marco Figueiredo com as vozes de José Carlos Tinoco e Filipe Lopes, sendo a conceção do espetáculo da responsabilidade de Ana Cristina Pereira.

Esta proposta é apresentada numa versão dirigida ao público em geral e a jovens estudantes, que poderão participar no próprio espetáculo.

Patrocinada pela Fundação José Saramago e pelo Instituto Camões, esta atividade incluirá também um ensaio aberto, em cujo processo criativo os alunos poderão participar, e trabalhará ainda a poesia e a obra “Viagem a Portugal”, incluindo alguns momentos bilingue.

O espetáculo é organizado pela Cátedra Lindley Cintra da Universidade Marie Curie-Sklodowska, em Lublin, e será precedido de uma pequena apresentação por Carlos Reis, professor catedrático de Literatura Portuguesa e comissário do centenário de José Saramago.

A Associação de Ideias é um parceiro da rede Camões, contando já com várias colaborações, e pretende com esta iniciativa continuar a desenvolver este trabalho cooperativo, em benefício dos estudantes e da comunidade em geral, mas também de homenagear o Nobel da Literatura português no espaço da República da Polónia.