O homem de 21 anos agredido, na madrugada de domingo, durante uma discussão à porta de uma discoteca em Vale São Cosme, Vila Nova de Famalicão, acabou por morrer, disse hoje à Lusa fonte policial.

Segundo a fonte, a vítima tinha sido transportada, em estado grave, para o Hospital de Braga, mas não resistiu aos ferimentos.

No domingo, fonte dos Bombeiros Voluntários Famalicenses disse à Lusa que o alerta foi dado pelas 05:20, tendo o homem sido encontrado caído à porta da discoteca, no distrito de Braga.

Sobre a origem do ferimento, a fonte acrescentou haver versões de que o homem “foi atingido com um paralelo ou com uma garrafa”.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.