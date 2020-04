Contactado pela agência Lusa, o capitão do porto e comandante da Polícia Marítima (PM) de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, adiantou que a chegada do meio aéreo "está prevista para a manhã de hoje, para reforçar o dispositivo que já se encontra no terreno desde as 08:15”.

"O helicóptero irá bater a zona desde o início do troço internacional, na confluência do rio Trancoso com o rio Minho, até á torre da Lapela, em Monção", explicou.

Pedro Costa explicou que as buscas estão a decorrer na freguesia de Remões, zona do rio onde o jovem de 26 “foi visto pela última vez".

"Nesta zona é impossível a prática de mergulho, o rio corre muito. Estamos a fazer as buscas à superfície e apeadas, contando com a ajuda do helicóptero", especificou Pedro Costa.

Nas operações estão envolvidos dois botes, com dois operacionais cada, um da PM de Caminha e outro da Armada espanhola.