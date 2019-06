Um jovem caiu hoje de madrugada do interior de um 14.º andar de um edifício na Póvoa de Varzim sofrendo ferimentos considerados “muito graves”, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a fonte do CDOS, o jovem foi inicialmente transportado para o hospital local e posteriormente transferido para o Hospital de S. João. O acidente ocorreu cerca das 06:40, em circunstâncias que ainda estão a ser apuradas. Aparentemente, de acordo com as informações disponíveis, o jovem, que se encontrava acompanhado de amigos, ter-se-á debruçado no corrimão das escadas e caído. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.