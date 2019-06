A informação foi dada pela vereadora dos Transportes, Cristina Pimentel, na reunião de hoje do executivo municipal que aprovou por unanimidade a criação deste título.

"As escolas [incluindo privadas e profissionais], hoje mesmo já têm os formulários disponíveis. Portanto qualquer encarregado de educação pode dirigir-se à escola do seu filho e se o seu filho viver na cidade do Porto pode preencher já o formulário de adesão", disse.

O cartão, que vai ter um custo de adesão de seis euros, pode ser solicitado nas escolas até outubro, sendo que no caso dos alunos que "residam no Porto, mas não estudem no Porto", estes deverão dirigir-se ao Gabinete do Munícipe.

O título "Porto.13-15" que assegura a gratuitidade aos jovens residentes no concelho, com idade entre os 13 e os 15 anos, poderá ser levantado nas respetivas escolas.

A medida que é complementar à prevista no âmbito do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART) que alarga a gratuitidade dos passes aos jovens até aos 12 anos em toda a rede de transportes da Área Metropolitana do Porto (AMP), tinha já sido anunciada em fevereiro e implica um investimento aproximado de um milhão de euros.

Um valor que o vereador do PSD, Álvaro Almeida, questionou se podia ser negociado, no sentido de libertar verba para o alargamento da gratuitidade do título até aos 17 anos.