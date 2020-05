O início do julgamento do militar, que é acusado de um crime de homicídio por negligência, um de condução perigosa e um de omissão de auxílio, está marcada para as 10:00, no Tribunal Judicial de Beja, e será feito por um juiz, disse à agência Lusa fonte judicial.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), a que a Lusa teve acesso, o acidente ocorreu no dia 29 de junho de 2018, cerca das 18:45, quando o militar, primeiro-sargento da Força Aérea Portuguesa (FAP) e, atualmente, com 36 anos, e a vítima, um homem, que tinha 52 anos, circulavam na estrada militar que liga a Base Aérea (BA) n.º 11 ao Itinerário Principal 2, perto de Beja, num veículo ligeiro e numa bicicleta, respetivamente.

Ambos circulavam no sentido BA11-Beja e o militar conduzia o veículo sob o efeito de uma taxa de “pelo menos” 1,7 gramas de álcool por litro de sangue e a vítima seguia numa bicicleta “imediatamente à frente da viatura”.

Na altura do acidente, a estrada estava num estado de conservação regular, limpa e seca, havia iluminação artificial em ambos os lados da faixa de rodagem, as condições atmosféricas eram “boas” e não havia a possibilidade de encandeamento através do sol ou de qualquer outro veículo.