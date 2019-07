Segundo dados do serviço europeu Copernicus sobre as mudanças climáticas, as temperaturas subiram 0,1.º C em junho em relação ao recorde anterior de junho de 2016 e foi sobretudo na Europa que fez muito calor, com uma temperatura de cerca de 2.° C acima do normal.

Vários recordes foram quebrados na semana passada em vários países europeus atingidos pelo calor devido a uma massa de ar quente vinda do deserto do Saara.

As temperaturas excederam as que seriam normais sazonais de 10.º C na Alemanha, norte de Espanha e de Itália, e em França, que atingiu o recorde absoluto de 45,9.°C na sexta-feira.

Combinando dados de satélite e dados históricos, o Copernicus estimou que a temperatura de junho na Europa esteve 3.°C acima da média entre 1850 e 1900.

"Nossos dados mostram que as temperaturas no sudoeste da Europa na semana passada foram anormalmente altas", comentou o chefe do serviço europeu, Jean-Noel Thépaut.

"Embora tenha sido excecional, é provável que vivamos mais desses eventos no futuro por causa das mudanças climáticas", acrescentou.