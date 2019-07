Apesar de o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto ter julgado a ação improcedente, os pais recorreram para o Tribunal Central Administrativo do Norte (TCAN), que confirmou a decisão, imputando o evento à própria conduta da vítima, que violou a proibição de nadar naquele lago, e negou que qualquer dos réus então presentes no local tivesse incorrido em omissão de auxílio ou noutra forma de negligência.

O acidente ocorreu a 11 de junho de 2003, quando o jovem se encontrava a jogar à bola com mais três amigos no parque da cidade do Porto.

A determinada altura a bola caiu no meio do lago e o jovem lançou-se à água para a ir buscar, mas já não conseguiu nadar até à berma, acabando por submergir.

Cerca de meia hora depois, os mergulhadores conseguiram resgataram o jovem com vida do fundo do lago e de uma profundidade de três metros.

A vítima foi submetida no local aos primeiros socorros pelo médico e enfermeiro do Instituto Nacional de Emergência Médica, mas acabou por morrer a caminho do hospital de Matosinhos.