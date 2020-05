São nove os atletas de karaté que se juntaram numa missão e preocupação única: as crianças institucionalizadas sem recursos para, na impossibilidade de frequentarem as escolas, poderem acompanhar devidamente o ensino ‘online’, adotado, na maioria dos casos, até ao final do corrente ano letivo.

“Além de atletas, e de alguns de nós ainda competirmos, somos professores e percebemos que há algumas crianças com dificuldades em termos escolares. Ficámos muito sensibilizados e resolvemos ajudar com esta campanha para apoiar os mais necessitados, sobretudo nesta altura. O objetivo é criar uma melhor oportunidade para as crianças terem outro tipo de acompanhamento escolar”, contou Nuno Moreira, campeão mundial de karaté goju-ryu, à agência Lusa.

A iniciativa “Karaté Solidário” pretende angariar verbas para a aquisição de computadores e outro material informático, que será posteriormente doado a algumas instituições de solidariedade social e, assim, proporcionar um melhor acompanhamento do ensino à distância.

Em troca, além dos respetivos contributos monetários, cada um dos karatecas oferece uma camisola de uma representação nacional para ser sorteada entre todos os participantes.