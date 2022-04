A prioridade é localizar e neutralizar as minas deixadas pelo exército russo, disse Zhivitski, numa mensagem publicada no Youtube.

O líder militar disse à população que podem ser ouvidas explosões devido à tarefa das forças de emergência, que “estão a neutralizar as munições deixada pelo exército russo”.

“Existem muitas áreas minadas e inexploradas. Não circule pelas bermas e não utilize as estradas florestais”, avisou Zhivitski.

O chefe da Administração Militar de Sumi pediu à população para não se aproximar dos equipamentos militares destruídos, porque “não é altura de limpar, mas sim de desminar”.

Ele disse que os danos estão a ser avaliados e “estão a ser realizados as obras necessárias” no distrito de Konotop, o último deixado pelos russos, onde está a ser limpo e reparado o asfalto “danificado pelo inimigo”.

De acordo com a agência ucraniana Ukrinform, estão a decorrer trabalhos de reconstrução e de restabelecimento da comunicação nas cidades mais populosas da região de Sumi e que mais sofreram com os bombardeamentos do Exército russo.