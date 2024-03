As defesas aéreas ucranianas abateram durante a noite 38 dos 42 'drones' Shahed utilizados pela Rússia contra o território da Ucrânia em diferentes zonas do centro, sul, oeste e nordeste do país, disse a Força Aérea de Kiev.

Os aparelhos militares não tripulados foram lançados de quatro áreas diferentes da península ucraniana ocupada da Crimeia e do sudoeste da Rússia. As interceções registaram-se nas regiões ucranianas de Dnipropetrovsk (centro), Odessa e Kherson (sul), Khmelnitsky, Cherkasi e Vinitsia (oeste) e Kharkov e Sumi (nordeste). Na capital da região de Sumi, três 'drones' atingiram alvos, de acordo com as autoridades locais, que ainda não forneceram mais pormenores. Os 'drones' militares russos também causaram danos na zona ocidental de Khmelnitsky, onde algumas localidades ficaram sem eletricidade na sequência do ataque. A Rússia ataca o território ucraniano quase todas as noites com 'drones' Shahed, uma tecnologia militar adquirida ao Irão. Estas armas são capazes de atingir alvos até mil quilómetros de distância.