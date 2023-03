“Temos observado a transferência de unidades do exército ucraniano da frente [de combate] de Zaporijia para Artiomovsk [nome russo de Bakhmut]”, declarou Rogov, citado pela agência noticiosa oficial russa TASS.

“Apesar disso, o número de militares do exército ucraniano na frente de Zaporijia não tem diminuído. Estamos a conseguir perceber que existe uma transferência de unidades mobilizadas, unidades rotativas com soldados treinados no Ocidente”, acrescentou.

Segundo Rogov, na região de Zaporijia, anexada em setembro de 2022 pela Rússia, estão concentrados cerca de 70.000 soldados do exército ucraniano.

Na sexta-feira, o fundador do exército privado russo Wagner, Yevgueni Prigozhin, afirmou que as tropas ucranianas estão a preparar uma contraofensiva em Bakhmut.

A Rússia quer dominar toda a cidade, onde restam menos de 4.000 pessoas, antes que a Ucrânia lance a contraofensiva na primavera, ataque que pode começar dentro de dois meses se a Ucrânia receber a tempo mais munições e mísseis de longo alcance do Ocidente, o disse o ministro assessor da Presidência ucraniana, Mykhailo Podolyak, ao jornal italiano La Stampa.

As tropas ucranianas estão cercadas pelo leste, norte e sul, embora os mercenários do Grupo Wagner ainda não tenham chegado ao centro de Bakhmut, para o qual teriam que cruzar o rio homónimo, através da parte oriental.