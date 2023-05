Kim visitou com a filha, na terça-feira, o comité criado na capital do país, Pyongyang, para o lançamento do aparelho, de acordo com imagens divulgadas hoje pela agência de notícias estatal KCNA.

“Depois de se ter familiarizado em pormenor com o trabalho do comité, inspecionou o satélite de reconhecimento militar n.º 1, que está pronto a ser instalado após a verificação final da montagem geral e testes ambientais”, referiu a KCNA.

As imagens divulgadas mostram o satélite deliberadamente desfocado, colocado numa plataforma e ligado a cabos, enquanto Kim e a filha, de toucas, batas brancas e com umas capas a cobrir os sapatos para evitar a entrada de sujidade no recinto, recebem explicações de cientistas.

Têm surgido dúvidas quanto à capacidade deste satélite, com alguns analistas sul-coreanos a afirmarem que nas fotografias que vieram a público este parece demasiado pequeno e mal concebido para suportar imagens de alta resolução. As fotografias que meios de comunicação norte-coreanos divulgaram de lançamentos de mísseis anteriores eram de baixa resolução.

Kim “aprovou o futuro plano de ação do comité preparatório”, afirmou que “o lançamento bem sucedido do satélite de reconhecimento militar é uma exigência urgente, dado o atual ambiente de segurança no país” e acrescentou que seria também “um claro passo em frente” no “campo da investigação espacial” para a Coreia do Norte, notou a agência.

O líder norte-coreano afirmou ainda que, “à medida que os imperialistas norte-americanos e os bandidos fantoches sul-coreanos intensificam desesperadamente a campanha de confrontação com a República Popular Democrática da Coreia [nome oficial da Coreia do Norte], esta exercerá de forma mais digna e ofensiva a sua soberania e direito de autodefesa para os impedir resolutamente e defender o Estado”.

No final do ano passado, o regime norte-coreano lançou, a bordo de um projétil desconhecido, um dispositivo de teste que terá supostamente tirado fotos da capital sul-coreana, Seul, e da cidade portuária vizinha de Incheon, e afirmou que o objetivo era ter o satélite concluído até abril.

Recentemente, foram retomados os trabalhos de modernização da base de lançamento espacial de Sohae, no noroeste do país, embora os peritos considerem que ainda há muito trabalho a fazer antes de poder ser lançado um satélite a partir do local.

Alguns peritos, citados pela agência de notícias Efe, não excluem a possibilidade de o regime optar por lançar este satélite de reconhecimento a partir de uma plataforma móvel.