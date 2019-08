"A ideia é disponibilizar um 'kit', ou seja, um documento com um elenco daqueles que são os serviços que mais frequentemente os cidadãos portugueses que residem fora de Portugal solicitam quando visitam Portugal nos meses de verão", explicou à Lusa o secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro.

O governante detalhou que os “serviços mais procurados não são muitos” e que o ‘kit’ associa ainda “um conjunto de informações úteis", como os números de telefone da Saúde24 e a linha de Segurança Social.

A adesão à Chave Móvel Digital, a renovação do Cartão de Cidadão e alteração dos seus dados, o pedido do certificado de registo criminal, o pedido ou simulação de pensões através da Segurança Social ou da Caixa Geral de Aposentações são alguns dos 12 serviços do 'kit'.

Luís Goes Pinheiro explicou que este 'kit' será "desde logo disponibilizado 'on-line' no portal ePortugal.gov.pt".

"Mas como sabemos que para chegar junto destas comunidades é preciso mais que isso, iremos divulgar junto de todas as freguesias, todos os municípios", assim como junto dos 157 gabinetes de apoio ao emigrante e dos 594 espaços do cidadão, adiantou.