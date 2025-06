Este é o primeiro encontro oficial entre o Papa norte-americano, que também tem nacionalidade peruana, e o chefe de Estado argentino desde a eleição de Leão XIV como sucessor do Papa Francisco, o primeiro argentino e latino-americano à frente dos destinos da Igreja.

Após a audiência com Leão XIV, Milei encontrou-se também com o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, e com o subsecretário para as Relações com os Estados, Miroslaw Wachowski.

“Durante as conversações cordiais, reafirmaram o seu apreço mútuo pelas fortes relações bilaterais e a sua vontade de as reforçar ainda mais. Em seguida, abordaram questões de interesse comum, incluindo as tendências socioeconómicas, a luta contra a pobreza e o compromisso com a coesão social”, afirmou o Vaticano.

Também “discutiram uma série de questões sócio-políticas regionais e internacionais, com particular atenção aos conflitos em curso, observando a importância de um compromisso urgente para apoiar a paz”, refere ainda o comunicado.

Após o encontro presencial entre os dois líderes, juntaram-se à reunião a equipa que segue com Milei, que inclui a irmã do Presidente argentino, Karina Milei, que é secretária-geral da Presidência.

Na troca de presentes com Leão XIV, Milei ofereceu dois livros do economista espanhol ultraliberal Jesús Huerta Soto – “Estatização e Economia” e “Pandemia e dirigismo” -, que é considerado um dos principais pensadores do chamado “anarco-capitalismo” libertário.

Leão XIV tem sido muito crítico do capitalismo e escolheu o nome papal, inspirado em Leão XIII, que criticou o comunismo e o então “americanismo”, numa referência ao capitalismo selvagem do final do século XIX.

O Papa recebeu também o arcebispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, que está de visita ao Vaticano.

Após o encontro com o Papa, o Presidente argentino partiu para Espanha para continuar o circuito internacional que iniciou na sexta-feira em Roma, com uma reunião com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.

Milei esteve presente no funeral do Papa Francisco, a 26 de abril, mas enviou Werthein e a ministra do Capital Humano, Sandra Pettovello, para representar a Argentina na missa que assinalou o início do pontificado de Leão XIV na Cidade do Vaticano.

Após a eleição de Robert Prevost como sucessor de Francisco, a 8 de maio, Milei felicitou-o e disse esperar que ele defenda a vida, a liberdade e a propriedade privada.

Esta sexta-feira, em Roma, Milei e Meloni adotaram um plano de ação quinquenal para reforçar as relações bilaterais e presidiram à assinatura de um memorando de entendimento entre a empresa petrolífera estatal argentina YPF e a italiana ENI.

Depois de Madrid, Milei viaja para Nice (França) e Telavive, onde iniciará uma visita oficial de três dias a Israel, país com o qual estreitou laços desde que tomou posse em dezembro de 2023.