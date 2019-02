Em comunicado, a Polícia Federal brasileira refere que esta operação visa “desarticular” uma “organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública, fraudes licitatórias [de concursos públicos], associação criminosa e lavagem de ativos, em seis estados e no distrito federal”.

No âmbito desta operação, desde o início da manhã que agentes da polícia cumprem 40 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de detenção, nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, distrito federal, Mato Grosso do Sul e Alagoas.

A ação conta com o apoio do Tribunal de Contas da União (TCU) e, ao todo, com a participação de 213 policias federais e oito auditores.

Segundo investigações preliminares, um grupo de empresas atuou de forma contínua, desde o ano de 2002, executando contratos firmados por meio de convénios com o Ministério do Turismo e entidades do Sistema S, um conjunto instituições de categorias profissionais como, por exemplo, o Serviço Social do Comércio (SESC), criadas para promover formação e permitir o acesso a atividades de lazer e cultura aos trabalhadores brasileiros.