Da cidade japonesa de Osaka, onde alguns dos principais decisores europeus, caso de Merkel, do presidente francês, Emmanuel Macron, e do presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, participaram na cimeira do G20, chegaram sinais animadores, com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a admitir mesmo que um acordo para a nomeação dos cargos de topo da UE estaria mais próximo, uma ideia corroborada posteriormente pela chanceler alemã.

Além da presidência do executivo comunitário — o posto que todos querem, e pelo qual estão dispostos a ‘abrir mão’ dos restantes — estão em jogo as presidências do Conselho Europeu, do Banco Central Europeu e de Alto Representante para a Política Externa, assim como a presidência do Parlamento Europeu, já que, embora esta seja decidida pelos eurodeputados, é tradicionalmente também negociada ‘em pacote’, de modo a serem respeitados os necessários equilíbrios (partidários, geográficos, demográficos e de género) na distribuição dos postos.

Com os serviços do Conselho a anunciarem que a cimeira de hoje (com início agendado para as 18:00 locais, 17:00 de Lisboa) pode prolongar-se até um “pequeno-almoço na segunda-feira”, o Parlamento Europeu decidiu adiar por 24 horas a eleição do seu novo presidente, que estava agendada para terça-feira, primeiro dia da sessão, e passa para quarta-feira, esperando que até lá o Conselho chegue a um compromisso.