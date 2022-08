"De 11 a 15 de agosto, por necessidade de intervenção na via férrea da linha Azul (troço Praça de Espanha – S. Sebastião), as estações Parque, S. Sebastião I, Praça de Espanha e Jardim Zoológico estarão encerradas", informa o metropolitano de Lisboa no seu site oficial.

O trabalhos de beneficiação da linha vão obrigar a uma circulação por troços, nomeadamente entre a Reboleira e as Laranjeiras e entre o Marquês de Pombal e Santa Apolónia.

As estações das Laranjeiras e do Marquês de Pombal vão manter-se em funcionamento das 06h30 às 01h, mas há alterações de serviço a registar, sendo elas:

Laranjeiras:

– Cais de embarque sentido Reboleira – em funcionamento;

– Cais de embarque sentido Santa Apolónia – cais terminal.

Sebastião I

– Átrio Norte mantém-se aberto – assegurado o acesso à linha Vermelha, ao elevador exterior e ao C. Comercial (El Corte Inglês)

– Átrio Sul encerrado, acesso a C. Comercial (Corte Inglês) encerrado.

Marquês de Pombal I

– Átrio Sul (Av. Liberdade/R. Alexandre Herculano) – encerrado;

– Cais de embarque sentido Reboleira – encerrado;

– Cais de embarque sentido Santa Apolónia – em funcionamento para partidas e chegadas.

No que diz respeito à circulação, esta será realizada normalmente no dia 10 de agosto (até à 01h00) e será retomada depois a 16 de agosto.

A estação S. Sebastião da linha vermelha vai manter o seu normal serviço de funcionamento e de circulação de comboios durante todo este período.

Se precisa de comprar ou renovar o seu passe, saiba que os postos de venda e Navegante da estação Jardim Zoológico encontram-se encerrados.

"Assim, se pretende levantar o seu cartão Lisboa viva (pedido nessa estação), deverá deslocar-se à estação Marquês de Pombal e dirigir-se ao posto Lisboa Viva urgente. Se pretende tratar de algum assunto relacionado com o Posto Navegante, deverá dirigir-se aos outros postos Navegante nas estações Entre Campos e Alameda (linha vermelha)", informa o metropolitano.

Até à reposição da normal circulação no troço da linha Azul, o metro de Lisboa aconselha a Carris como alternativa:

746 | M. Pombal – Est. Damaia

726 | Sapadores – Pontinha (Centro).

Durante esta intervenção na Linha Azul será reabilitada "a passagem de via em balastro (pedra britada) para via betonada em parte do troço, entre as estações Praça de Espanha e S. Sebastião I, e será substituído o aparelho de via (agulha) que permite fazer as manobras de direção dos comboios".

O objetivo é ter "ganhos significativos ao nível da fiabilidade do serviço de comboios na linha Azul", aponta o metropolitano.