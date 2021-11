A interrupção verificou-se na sequência do acidente ocorrido nesse concelho do distrito de Aveiro pelas 18:32, na passagem de nível da freguesia de Paramos.

Os Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho estiveram no local com 10 operacionais e quatro viaturas, mas declararam o óbito do jovem de 21 anos na própria passagem ferroviária, tendo a circulação de comboios ficado interrompida até que o corpo pudesse daí ser retirado.

A investigação quanto às causas do acidente foi entretanto confiada à PSP.

