A circulação na linha amarela do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida ao final da tarde desta sexta-feira.

A circulação foi interrompida devido a uma avaria num comboio.

De acordo com a informação disponível no site do Metropolitano de Lisboa, a circulação já foi normalizada.

Também a linha azul esteve interrompida esta tarde, entre as 17:30 e as 17:50, devido a uma avaria num comboio na estação do Colégio Militar.

[Notícia atualizada às 18h51]