O aviso do IMPA é válido nos três distritos a partir das 10:00 de quarta-feira e até às 17:00 de quinta-feira.

“Persistência de valores elevados da temperatura máxima” é a justificação do IPMA para emitir o aviso.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O tempo quente vai regressar ao continente, prevendo-se a partir de terça-feira uma subida gradual dos valores da temperatura, sendo que a máxima no sábado pode chegar aos 35 graus em algumas regiões.

A meteorologista do IPMA Ângela Lourenço explicou à Lusa que a temperatura desce hoje ligeiramente em comparação com domingo, mas a tendência a partir de terça-feira é para uma subida gradual das temperaturas.

A especialista do IPMA adiantou que, de acordo com as informações disponíveis hoje, o dia mais quente será sábado.

O tempo quente e seco esperado para os próximos dias vai trazer um elevado risco de incêndio, segundo Ângela Lourenço.