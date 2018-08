"Nos outros cumes o frio não era tão intenso. Tentar subir quando o vento tinha uma intensidade de 50 quilómetros por hora e a neve a bater-nos na cara foi o principal desafio que senti durante cerca de 30 minutos", disse à agência Lusa Ema Dantas, de 51 anos.

A luso-canadiana atingiu com êxito o cume mais alto da Europa, o Monte Elbrus, no dia 29 de julho, às 11:15 (hora local).

"Serviu acima de tudo para treinar, pelo menos julgo que foi uma amostra do que vai ser o próximo cume a subir, o Vinson Massif na Antártida", acrescentou.

Financiada através do setor privado nas várias expedições, a empresária e tradutora espera angariar no final desta aventura 700 mil dólares canadianos (463 mil euros), que serão canalizados para uma nova unidade do Centro de Dependência e Saúde Mental (CAMH, sigla em inglês).

O novo centro de Saúde Mental será inaugurado em 2020, altura em que Ema Dantas espera também "concluir com sucesso a subida aos sete cumes do mundo".

Filha de emigrantes de Miranda do Douro, distrito de Bragança, Ema Dantas foi para o Canadá com apenas cinco anos, sendo inspirada pela sua mãe, que morreu em 2013, aos 66 anos, afetada por problemas mentais.

De 26 de novembro a 7 de dezembro deste ano, Ema Dantas vai tentar subir ao Monte Vinson, o cume mais alto na Antártida (4.892m).