“Respeitamos-vos e admiramos-vos. A vossa luta na defesa do vosso país é heroica e inspira-nos. Durante o ano que agora começa estaremos, sem falta, ao vosso lado. Vamos ajudar-vos a vencer e estaremos juntos para construir uma paz justa e duradoura”, disse o Presidente francês numa mensagem de Ano Novo ao país transmitida pela televisão, a partir do palácio do Eliseu.

“Contem com a França e contem com a Europa”, acrescentou.

A guerra na Ucrânia e as suas consequências tiveram um papel de destaque no tradicional discurso de Ano Novo do Presidente francês, que aproveitou a ocasião para passar em revista muitos dos desafios vividos em 2022 e para apelar à “unidade” e à “solidariedade” francesas para enfrentar 2023.

“A França e a Europa têm um papel eminente a desempenhar neste momento da nossa humanidade, quando tantos regimes autoritários atropelam as nossas democracias e os seus fundamentos”, sublinhou.

“Crises, meus queridos compatriotas, juntos superámos muitas. Sei que somos capazes de superar as que aí vêm […]. Juntos vamos conseguir”, disse ainda.