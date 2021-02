No boletim epidemiológico divulgado hoje, a autoridade regional de saúde refere que, dos 86 novos casos, apenas três são importados (dois provenientes da Polónia e um da França), sendo os restantes 83 de transmissão local, “na sua maioria já associados a contactos de casos positivos”.

No mesmo documento, a DRS menciona que 57 pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, encontrando-se 54 em Unidades Polivalentes e três na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Outros 33 infetados cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Sobre a situação dos dois doentes transferidos de hospitais de Lisboa, um permanece na Unidade de Cuidados Intensivos e outro na Unidade Polivalente do Hospital do Funchal, indica.

Além destes casos, as autoridades de saúde da Madeira estão a avaliar a situação de outras 280 pessoas relacionadas com contactos de casos positivos reportadas à linha SRS24 ou ao Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

A Madeira mantém o total de 60 vítimas mortais associadas à covid-19 e regista hoje mais 151 doentes recuperados, totalizando 4.442 pessoas curadas desde o início da pandemia no arquipélago.

Também estão em situação de vigilância ativa de contactos positivos 1.658 pessoas e 3.713 viajantes são acompanhados pelas autoridades, com recurso à aplicação ‘MadeiraSafe’.

No que diz respeito à realização de testes de despiste na região, a DRS indica que, na operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos, foram efetuadas 158.851 colheitas e o laboratório de Patologia Clínica do SESARAM processou 288.727 amostras.