Numa nota hoje divulgada, o MAI refere que aprovou nos últimos três anos e meio mais de 190 milhões de euros para projetos apresentados no âmbito do FAMI e do FSI, montante que, entre os meses de maio de 2016 e dezembro de 2019, corresponde a uma média de 30,4 milhões de euros anuais para estas duas áreas.

Segundo o MAI, os projetos foram apresentados por mais de 150 entidades, às quais já foram pagos mais de 63 milhões de euros daquele total por parte dos dois fundos para as áreas do asilo, migrações, integração e segurança interna, sendo os mais de 45 milhões restantes pagos depois de recebidos os respetivos comprovativos de despesa.

Prevenção e combate à criminalidade, gestão e controlo das fronteiras, integração de cidadãos estrangeiros, receção e acolhimento de refugiados ou formação e capacitação das autoridades responsáveis pela aplicação da lei foram algumas das áreas abrangidas pelos projetos beneficiários do FAMI e do FSI.