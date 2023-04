Estes dados, hoje divulgados, resultam da operação ‘RoadPol — Velocidade’, orientada para as estradas mais críticas e direcionada para controlar o excesso de velocidade, uma das principais causas de acidentes.

Em comunicado, a GNR refere que foram passados 10.453 autos de contraordenação, sendo os mais numerosos os relacionados cm excesso de velocidade – o objetivo desta operação.

Os militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT) da GNR levantaram ainda 754 autos por falta de inspeção obrigatória dos veículos, 357 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança, 317 sem seguro de responsabilidade civil e 313 por uso indevido do telemóvel.

Esta operação, que terminou no domingo e se estendeu a todo o território nacional, decorreu no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), da qual a GNR é membro desde 2021.

Com esta ação, realizada no âmbito do planeamento anual da RoadPol, a GNR pretendeu também sensibilizar a sociedade para comportamentos mais seguros por parte dos condutores e passageiros, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas.

Aquela força de segurança indica que registou um total de 78.896 acidentes de viação no ano passado, sendo que destes, pelo menos 3.816 tiveram como a sua principal causa a velocidade excessiva ou o excesso de velocidade. A GNR refere ainda que foram registadas 119.651 infrações por excesso de velocidade em 2022.