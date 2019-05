Durante a época alta, os alpinistas chegam a fazer fila para atingirem o cume. Esse congestionamento de pessoas na “zona da morte” — assim chamada por estar a mais de oito mil metros de altitude — terá sido a causa de morte de pelo menos quatro das vítimas dos últimos dias.

Esta situação de engarrafamento de pessoas tem dado origem a críticas, por revelar uma preponderância do lucro sobre a segurança.

Para esta primavera, o Nepal emitiu um número recorde de 381 autorizações de escalada para alpinistas estrangeiros, cada uma orçada em dez mil euros.

Cada autorização vem acompanhada de um guia, o que significa que, durante um mês, quase 700 pessoas se fazem ao caminho, ao mesmo tempo, na montanha.

Pelo flanco norte do Tibete, poderão entrar pelo menos 140 pessoas, que receberam autorizações de escalada, o que faz prever que este ano poderá ser ultrapassado o recorde do ano passado, em que 807 pessoas chegaram ao cume do Monte Evereste.