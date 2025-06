O Governo prorrogou, mais uma vez, o prazo para a conclusão dos trabalhos do grupo de acompanhamento da expansão do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, fixando agora a entrega do relatório final para 31 de julho de 2025.

Segundo o despacho publicado hoje em Diário da República, o prolongamento do prazo justifica-se pela complexidade do processo e com a necessidade de não comprometer a “utilidade e rigor” das conclusões, apesar de já se encontrarem em “fase final”. Esta é a segunda vez que o prazo é prorrogado, depois de no início do ano o executivo o ter alargado até 30 de abril. O prazo inicial para a entrega das conclusões do grupo de acompanhamento para a expansão da capacidade da Portela, que está a operar praticamente na capacidade máxima, era 30 de dezembro do ano passado. O relatório final deverá incluir um plano de investimentos, que será executado pela ANA – Aeroportos, que identifique as medidas e ações concretas que permitam atingir uma capacidade declarada de 45 movimentos por hora.