“Eu tive a ocasião e a alegria de ver o Presidente Luis Abinader, Presidente e amigo, aceitar a presença na cimeira de paz na Suíça, que se realiza nos próximos dias 15 e 16 de junho. Lá estaremos, República Dominicana e Portugal, ao lado de muitos outros estados de todo o mundo”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado, que falava no Palácio de Belém, em Lisboa, no fim de um encontro com o seu homólogo dominicano, Luis Abinader, não especificou quem irá representar Portugal nessa cimeira de alto nível sobre a paz na Ucrânia.

O Presidente da República Dominicana, que falou a seguir, assumiu que o chefe de Estado português estará presente: “Agradeço-lhe também, e aceitei o convite para a reunião de paz que o Presidente Rebelo vai ter na Suíça, a que irá assistir, e em que realmente nos convenceu a assistir”,

Luis Abinader, que foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa no início de uma visita oficial a Portugal, referiu que já tinha recebido “o convite do presidente [do Governo espanhol] Sánchez” para participar na cimeira da Suíça.

“Mas, conversando com o Presidente Rebelo, podemos garantir que vamos assistir, porque a situação bélica da guerra da Rússia e Ucrânia vai além da Europa, afeta todo o mundo e vamos ter a presença e representação de muitos dos países da América Central e da América. Estaremos aí a trabalhar, como sempre, — e isso é algo em que coincidimos com o Presidente Rebelo — na busca da paz”, acrescentou.