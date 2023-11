Marcelo Rebelo de Sousa reconhece “o relevante papel das campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização”, mas apela “vivamente para que seja reforçado o trabalho operacional e de consciencialização coletiva, porque todas as vidas contam”, segundo uma nota publicada no ‘site’ da presidência.

A presidência destacou os dados oficiais que indicam que, só no primeiro semestre de 2023, se registaram 238 vítimas mortais, 1.226 feridos graves e 19.886 feridos leves em território nacional.

No mesmo período, verificou-se “o preocupante aumento da criminalidade rodoviária, em 12,9%, evidenciando-se a condução sob o efeito do álcool, situação intolerável e que exige rigorosa e pronta aplicação da lei rodoviária”, é acrescentado.

“Devemos isso aos que partiram e aos seus familiares, aos que sobreviveram e a todos os profissionais que arriscam a sua própria vida, assistindo na primeira pessoa a tantos momentos traumáticos quando tentam salvar o próximo”, é destacado.

O Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, que se celebra hoje, está a ser assinalado este fim de semana com iniciativas em Évora, Lisboa e Porto promovidas por vários movimentos, como a Liga de Associações Estrada Viva, a Associação Gare e a Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta (MUBI).

Évora acolhe, hoje, a Cerimónia Nacional do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, com uma missa, seguida de concentração e marcha lenta da Praça do Giraldo ao Jardim da Memória.

Enquadrado na Década Global de Ação para a Segurança Rodoviária 2021-2030, promovida e inaugurada recentemente pela Organização Mundial da Saúde, a Justiça é o tema internacional da campanha do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada deste ano, sob o mote geral do Dia “Lembrar, Apoiar, Agir”.

Dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) divulgados a 28 de setembro passado indicam que no primeiro semestre deste ano o número de vítimas mortais aumentou 11,5% face a 2022 e o de acidentes 9%.