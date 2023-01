Em breves declarações aos jornalistas, à chegada ao Palácio Itamaraty, em Brasília, Marcelo Rebelo de Sousa realçou que com Lula da Silva houve, antes de mais, “a alegria do reatar da tradição de o Presidente eleito ir a Portugal como primeiro país”, o que aconteceu a meio de novembro.

“Depois, a possibilidade de abraçar o Presidente brasileiro”, na cerimónia de posse, ”e abraçá-lo em Portugal em breve”, acrescentou o chefe de Estado português, referindo-se à visita de Estado de Lula da Silva a Portugal prevista para abril.

“Verdadeiramente, muita coisa nova no relacionamento entre Portugal e Brasil — Brasil multilateral, Brasil na cena internacional, Brasil nas organizações em que faz muita falta”, concluiu Marcelo Rebelo de Sousa.

O encontro do Presidente português com o Presidente do Brasil estava previsto para as 12:00 locais (15:00 em Portugal continental), mas atrasou-se pelo menos quatro horas, devido à agenda intensa de encontros bilaterais de Lula da Silva neste dia seguinte à posse.

A Presidência da República Portuguesa divulgou inicialmente que o encontro seria no Palácio de Planalto, mas todas as reuniões bilaterais de Lula da Silva hoje estão a decorrer no Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Desde manhã, no Itamaraty, o Presidente brasileiro já recebeu hoje o rei de Espanha e os presidentes da Bolívia, Guiné-Bissau, Argentina, Equador, Colômbia, o vice-presidente da China e o Presidente do Chile.

O próximo na lista de encontros bilaterais, a seguir a Marcelo Rebelo de Sousa, é o Presidente de Angola.

Na posse de Lula da Silva, no domingo, Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro chefe de Estado estrangeiro a saudá-lo, com um abraço, na sessão de cumprimentos no Palácio do Planalto.

Na sexta-feira, ao chegar à capital brasileira, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que Lula da Silva irá a Portugal para uma cimeira luso-brasileira e uma visita de Estado entre 22 e 25 de Abril.