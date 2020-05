“Na falta de convenção, e perante a falta de pagamento do prémio ou fração na respetiva data do vencimento, a cobertura dos seguros obrigatórios é mantida na sua integralidade por um período limitado de tempo, mantendo-se a obrigação de pagamento do prémio pelo segurado. Em acréscimo, nos contratos de seguro em que se verifique a redução significativa ou mesmo a eliminação do risco coberto, em decorrência direta ou indireta das medidas legais de resposta à epidemia, estabelece-se o direito de os tomadores de seguros requererem o reflexo dessas circunstâncias no prémio, assim como a aplicação de um regime excecional do seu fracionamento”, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

No que respeita aos espaços de atendimento presencial sob gestão dos municípios e das freguesias, o decreto-lei do Governo “estabelece o apoio às autarquias locais para a instalação de barreiras acrílicas de proteção em postos de atendimento presencial nos Espaços Cidadão e Lojas de Cidadão cuja gestão seja da responsabilidade das autarquias locais”, com o objetivo de “garantir a proteção de trabalhadores e utentes em serviços de dispersão local com atendimento presencial, assim como possibilitar a retoma do atendimento presencial”.

A pandemia de covid-19 atingiu 195 países e territórios, registando-se mais de 282 mil mortos e mais de 4,1 milhões de pessoas infetadas a nível global, com mais de 1,3 milhões de doentes considerados curados, de acordo com um balanço da agência de notícias AFP com base em dados oficiais.

Em Portugal, morreram 1.144 pessoas num total de 27.679 confirmadas como infetadas, e 2.549 doentes recuperaram, segundo o boletim de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A doença covid-19 é provocada por um novo coronavírus detetado no final de dezembro em Wuhan, uma cidade do centro da China.