No contexto da visita de dois dias ao país, o Presidente da República irá falar novamente no Instituto Universitário Europeu (IUE) de Florença, a convite da própria universidade, garantiu a Presidência ao SAPO24.

A conferência sobre o "Estado da União" foi criada em 2011 e desde essa altura serve como uma plataforma principal para mostrar a investigação realizada no Instituto Universitário Europeu (IUE).

Fundado em 1972, o IUE é uma instituição única de pesquisa de pós-graduação e organização intergovernamental. Localizado no coração da Toscana, promove uma comunidade intelectual onde os estudiosos de toda a Europa e de outros lugares colaboram em questões críticas que o continente enfrenta.

A Conferência sobre o "Estado da União", que decorre este ano nos dias 23 e 24 de maio, pretende segundo o seu programa oficial, dar corpo a este espírito de colaboração, reunindo investigadores líderes do IUE com decisores políticos proeminentes e profissionais para explorar soluções para desafios que moldam o futuro da Europa.

Nesta 14.ª edição a conferência promete uma exploração abrangente das questões críticas que a União Europeia enfrenta nos dias de hoje. Durante dois dias, irá contar com uma mistura dinâmica de conversas de alto nível, painéis de discussão e networking.

O programa da conferência reflete o atual clima geopolítico e reúne discussões críticas desde a navegação no cenário geopolítico e nas incertezas económicas até à abordagem das alterações climáticas e a revolução digital.

Entre os temas principais estará também o futuro do alargamento, as políticas económicas e as próximas eleições europeias.

A sustentabilidade ocupa o centro das discussões sobre uma transição energética verde que promova coesão e combate às alterações climáticas. Já a transformação digital é outro foco, com especialistas que vão explorar como aumentar a competitividade, criar uma infraestrutura pública digital robusta e navegar nas complexidades da regulamentação de Inteligência Artificial e blockchain.

A conferência não se esquiva de questões urgentes como fortalecimento da democracia, interferência estrangeira e guerra na Ucrânia.

O evento também apresenta uma sessão participativa única projetada para incentivar o envolvimento público em moldar o destino da Europa.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa, vão falar mais de 150 oradores, nomeadamente presidentes, primeiros-ministros, comissários, CEOs, académicos e especialistas.

O chefe de Estado vai refletir este ano sobre o tema: "Uma nova era: moldar o futuro através dos valores europeus", sendo que da última vez que falou nesta mesma conferência, em 2018, teve uma conversa com Tony Barber, editor para a Europa do “Financial Times”.

A participação, deste ano, de Marcelo Rebelo de Sousa é esperada para as 13h00 (14h00 de Lisboa), desta quinta-feira.