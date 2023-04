De acordo com Rita Silva, presidente da Animal, há uma petição em curso que conta com perto de 30.000 assinaturas, mas que não será entregue já no parlamento.

É o 20.º ano em que se realiza a marcha, que todos os anos tem uma componente genérica e uma campanha com um fim específico. “Este ano é a campanha ´Animais na Constituição´”, referiu a presidente da associação.

A petição, acrescentou, pede “a inclusão inequívoca dos animais na Constituição da República”.

“Esta petição ainda vai demorar, esta campanha ainda está para durar. Para entregar a petição não é agora a melhor altura, porque ainda vamos entrar num processo de revisão”, acrescentou, indicando que o objetivo é que as posições dos partidos políticos possam agregar a defesa dos animais.

Durante a marcha, serão recolhidas assinaturas para este fim.

“É importante que as pessoas se juntem por boas razões e fazemos questão de deixar assente que trabalhamos em defesa dos direitos dos animais, mas toda a gente que trabalhe também em defesa dos direitos humanos é bem-vinda, porque para nós as duas coisas não podem se exclusivas”, sublinhou.