Mariana Leitão, que continua a ser a líder parlamentar da Iniciativa Liberal, avança porque tem "vontade e a capacidade de agregar um movimento que inspire uma mudança no país: sem medo de ser liberal, com coragem para erguer as nossas bandeiras liberais sem qualquer hesitação, sem moderar a afirmação dos valores liberais em toda a sua plenitude", explicou nas redes sociais.

Para Leitão, "os próximos tempos são de enormes desafios políticos, sociais e tecnológicos, o que os transforma também em tempos de uma oportunidade histórica para Portugal dar um salto de desenvolvimento".

Tendo sido "membro de base da Iniciativa Liberal, coordenadora de núcleo territorial, presidente do conselho nacional, deputada municipal, chefe de gabinete parlamentar, deputada da nação e líder parlamentar", Mariana Leitão considera que agora que "o país inicia um novo ciclo político também a Iniciativa Liberal precisa de iniciar um novo ciclo de energia e transformação".

Numa alusão à demissão de Rui Rocha da liderança do partido, anunciada no sábado, Mariana Leitão refere que o partido "construiu muito" nos últimos anos e teve "relevância na afirmação das ideias liberais no país".

Eleita deputada nestas legislativas como cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, Mariana Leitão foi reeleita esta terça-feira líder parlamentar da IL e já anunciou uma candidatura presidencial às eleições de janeiro de 2026.

Com 42 anos e licenciada em Relações Internacionais, Mariana Leitão aderiu à IL em junho de 2019, tendo sido, entre 2020 e 2022, presidente do Conselho Nacional do partido e, entre 2022 e 2024, chefe de gabinete do Grupo Parlamentar da IL.

Na última Convenção Nacional da IL, em fevereiro, foi eleita vice-presidente do partido, na lista para a direção apresentada por Rui Rocha, que se demitiu da liderança neste do partido este sábado.