Um comunicado da Marinha refere que a detenção dos nove suspeitos, de nacionalidade marroquina, e a apreensão das lanchas rápidas resultaram de uma operação conjunta com a Autoridade Marítima Nacional e com a Força Aérea Portuguesa realizada na noite de quarta-feira em águas internacionais a sul do território português.

Na ação conjunta, refere a Marinha, “foram monitorizados movimentos suspeitos de embarcações relacionadas com o narcotráfico e concretizadas duas operações de abordagem em águas internacionais, visando as referidas embarcações”.

De acordo com o comunicado, as abordagens foram efetuadas por uma embarcação da Marinha, operada por Fuzileiros, e por outra da Polícia Marítima.

As embarcações e os cidadãos marroquinos detidos foram conduzidos para o porto de Faro, a fim de serem efetuadas as diligências de investigação e determinadas eventuais medidas de coação.

Nos últimos meses, operações idênticas efetuadas em águas portuguesas e internacionais levaram à detenção de vários suspeitos de tráfico, de embarcações de alta velocidade e à apreensão de elevadas quantidades de estupefacientes.