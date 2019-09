Em comunicado, a Polícia Judiciária cabo-verdiana refere que a droga era proveniente da ilha de Santiago e encontrava-se camuflada em duas bagagens de porão, destinando-se à ilha de São Vicente.

A detenção, em “flagrante delito”, aconteceu na terça-feira e foi realizada por elementos do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), quando o marinheiro de 43 anos estava ao serviço de uma embarcação cabo-verdiana.

“Após submissão a teste rápido e pesagem, os produtos apreendidos reagiram positivamente para canábis, acusando um peso total de 11,950 quilogramas”, refere a mesma nota da Polícia Judiciária.

Na sequência da operação foram ainda detidos, num dos bairros do Mindelo, outros três homens, com idades de 26 a 30 anos, suspeitos de estarem "fortemente indiciados na prática do crime de tráfico de estupefacientes".

Entretanto presentes a primeiro interrogatório judicial, o tribunal da comarca de São Vicente decretou, como medidas de coação, a prisão preventiva para dois dos suspeitos e Termo de Identidade e Residência e apresentações periódicas às autoridades para os restantes.