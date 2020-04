“Em relação à Madeira, tomamos as medidas de quarentena antes de ser decretado o estado de emergência e no domingo o presidente do Governo Regional irá indicar o que o fazer nos próximos 14 dias”, concluiu.

A Madeira não registou hoje novos casos de infetados com covid-19, pelo segundo dia consecutivo, permanecendo 50 pessoas doentes, segundo o Instituto da Administração de Saúde da região.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 96 mil mortos e infetou quase 1,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 435 mortos, mais 29 do que na véspera (+6,4%), e 15.472 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.516 em relação a quarta-feira (+10,9%).