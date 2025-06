Segundo disse hoje à agência Lusa o meteorologista Jorge Ponte, do IPMA, foram já emitidos avisos amarelos para precipitação e trovoada para o norte e centro do país, mas “estes avisos deverão ser agravados para laranja” relativamente à noite de terça para quarta-feira.

No dia de hoje ainda se verifica tempo quente em grande parte do território, com temperaturas máximas de 35 a 40 graus, particularmente no norte e centro do continente, enquanto no sul já deverá ocorrer uma descida da temperatura.

Na terça-feira, Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas, haverá “um aumento desta instabilidade, e já será um dia com mais humidade, com descida de temperatura, apesar de ainda manter valores relativamente elevados, especialmente no interior”, e com aguaceiros mais frequentes, que poderão ser por vezes acompanhados de trovoada.

“Chamo a atenção para o período entre o final da tarde, e prolongando-se durante a noite de terça para quarta-feira, com possibilidade de ocorrerem trovoadas mais intensas, aguaceiros fortes, que por vezes poderão ser de granizo e ser acompanhados de rajadas de vento mais intensas, particularmente no litoral a norte de Leiria e também o interior norte e centro”, destacou.

Segundo o meteorologista, o IPMA já emitiu avisos amarelos para precipitação e trovoada para esta região, incluindo os distritos de Viseu e de Vila Real, mas “estes avisos deverão ser agravados para laranja”.

“Estamos a analisar essa possibilidade, agravamento para laranja de trovoada e eventualmente estender um pouco para os distritos de Bragança, por exemplo, mais para o período da noite. É uma situação com bastante instabilidade, são sempre fenómenos mais localizados, não vai ocorrer em toda essa área, mas existe potencial para, onde ocorrer, poder ser severo”, sublinhou.

Para quarta-feira está prevista uma diminuição da instabilidade, mas poderão ainda ocorrer alguns aguaceiros e trovoada na região norte, especialmente na quinta-feira.

Na quinta e na sexta-feira, o tempo melhorará um pouco, embora possa ocorrer ainda precipitação, com períodos de chuva fraca, mas sem trovoada.

No litoral norte e centro poderá haver alguma nebulosidade e precipitação e a temperatura deverá manter-se um pouco mais baixa do que a dos últimos dias.

No fim de semana, sobretudo a partir de domingo, “o mais provável é haver uma estabilização do estado do tempo e subida da temperatura”, acrescentou.

O IPMA colocou sob aviso amarelo oito distritos do norte de Portugal continental na terça e na quarta-feira devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, e acompanhados de trovoada e granizo, com possibilidade de rajadas de vento forte.

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso entre as 18:00 de terça-feira e as 3h00 de quarta-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos de Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 21:00 de hoje, devido ao tempo quente, com persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Também por causa do tempo quente, o IPMA emitiu aviso amarelo para Bragança, Guarda e Vila Real, entre as 12h00 de hoje e as 21h00 de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.