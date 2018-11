A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registava às 12:15 de hoje 56 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sendo a maioria no distrito de Lisboa.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registava às 12:15 de hoje 56 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sendo a maioria no distrito de Lisboa. Segundo o ‘site’ da internet da ANPC, as 56 ocorrências mobilizavam 118 operacionais e 44 viaturas.

A ANPC adianta que a maior parte das ocorrências ocorreram no distrito de Lisboa (48) e dizem respeito a inundações provocadas pela chuva forte. Os concelhos mais afetados são Cascais, Sintra, Loures, Odivelas, Oeiras e Amadora.

No sábado, a Proteção Civil alertou para a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano e de inundações devido ao agravamento das condições meteorológicas previsto para hoje, com chuva persistente.

Contacto pela Lusa, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, referiram a existência de várias situações na cidade, remetendo para mais tarde um balanço.

(Notícia atualizada às 12h51)