Segundo o comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) estará sob aviso amarelo devido a chuva até às 15:00 locais (16:00 em Lisboa) de hoje, passando para o nível laranja no período entre as 15:00 e as 21:00 e voltando ao amarelo até às 24:00.

A forte precipitação deixou as cinco ilhas do grupo Central - Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira - sob aviso laranja até às 18:00 de hoje, altura em que passa a amarelo, até às 21:00.

Para este grupo, foi também emitido um aviso amarelo referente ao vento, que soprará com direção de sueste, rodando para sul, até às 21:00.

No grupo Ocidental, composto pelas ilhas das Flores e do Corvo, vigora um aviso amarelo entre as 11:00 e as 18:00 referente a precipitação forte.