A autenticidade da mecha suscita dúvidas a Eike Schmidt, diretor da Galerie des Offices, famoso museu florentino onde estão expostas várias obras de Leonardo Da Vinci.

"Nenhum especialista acredita. Além disso, é extremamente improvável que esta mecha de Leonardo possa estar numa coleção americana", declarou à imprensa.

"A tradição de colecionar mechas de personagens famosos data do século XIX" e não da Renascença, apontou.

As escavações de Arsène Houssaye revelaram um esqueleto com a mão direita colocada atrás da cabeça, fragmentos de túmulo com as menções -EO -AR-DUS -VINC- ("EO" atribuído a Leonardo e "VINC" a Vinci) e medalhas francesas e italianas do início do reinado de Francisco I. Também foram encontrados alguns restos de barba e cabelos brancos.

Falecido a 2 de maio de 1519, aos 67 anos, Da Vinci passou os últimos três anos da sua vida em França, onde o rei Francisco I o convidou para exercer os seus muitos talentos nas artes e nas ciências.

Da Vinci foi enterrado na igreja Saint-Florentin, no castelo, mas o edifício foi destruído em 1807 e os seus supostos ossos encontrados por Arsène Houssaye estão desde 1874 na capela de Saint-Hubert, em Amboise.

O paradeiro da mecha e do anel foi descoberto no século XX nos Estados Unidos, adquiridos por um colecionador e depois por um segundo. Este último, que deseja permanecer anónimo, entrou em contacto com Vezzosi.

No entanto, os investigadores não pretendem "perturbar o descanso do genial inventor para realizar análises de ADN", um ato "que poderia ser percebido como uma profanação", explica Vezzosi.

"Com os descendentes vivos e as sepulturas de descendentes, podemos fazer comparações sem tocar no túmulo, que é um lugar a ser respeitado pelo seu significado histórico e simbólico", diz o historiador, que deve revelar as conclusões da sua investigação nos próximos meses.

*Por Franck Iovene / AFP