"Até aqui os doentes com Linfoma Não Hodgkin são tratados com drogas terapêuticas que foram inicialmente conceptualizadas para tratar linfomas mais agressivos ou o Mieloma Múltiplo, pelo que o grande objetivo é permitir identificar alvos terapêuticos para que depois a indústria farmacêutica consiga desenvolver uma droga que possam tratar, curar ou melhorar a qualidade de vida destes doentes", sublinhou.

Este estudo vai receber a Bolsa de Investigação em Neoplasias de Células B Maduras, no valor de 15 mil euros, atribuída pela Associação Portuguesa contra a Leucemia (APCL) em parceria com a Sociedade Portuguesa de Hematologia (SPH) e com o apoio da biofarmacêutica Gilead.

"É com muito orgulho que atribuímos esta bolsa de investigação a um projeto que pode ser uma mais-valia na cura de doentes com este tipo de Linfoma Não Hodgkin. É muito importante encontrar tratamentos que permitam ajudar cada vez mais pessoas e aumentar a esperança média de vida dos doentes com linfoma", afirma Manuel Abecasis, presidente da Associação Portuguesa Contra a Leucemia, em comunicado enviado à agência Lusa.