As conclusões constam de um relatório do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) hoje divulgado, em vésperas do Dia Mundial de Luta Contra a Sida, que se assinala no domingo.

As mulheres são geralmente diagnosticadas mais tardiamente do que os homens e, quanto mais velhas, mais demoram a ser diagnosticadas em relação ao momento em que a infeção foi contraída.

Nas mulheres a partir dos 40, o diagnóstico tardio acontece três a quatro vezes mais tarde do que nas mulheres mais jovens.

No total, as mulheres na região europeia já representam um terço dos 141 mil novos diagnósticos em 2018, indicando que é necessária maior atenção na prevenção e no diagnóstico da população feminina.

Entre as mulheres, 60% dos novos casos diagnosticados na região europeia ocorrem no grupo etário entre os 30 e os 49 anos, sendo o sexo heterossexual a forma mais comum de transmissão.

O diretor da região europeia da Organização Mundial da Saúde (OMS), Piroska Östlim, salienta que o diagnóstico tardio nas mulheres mostra que a informação sobre a saúde sexual não está a chegar à população.

“Está na hora de acabar com o silêncio em relação à saúde sexual, sobretudo no que respeita ao VIH, e de nos assegurarmos que as mulheres têm informação adequada para se protegerem”, defendeu a OMS, numa nota conjunta com o ECDC.